Rockstar Games ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per GTA Online, previsto per il 14 luglio. La novità principale è il “Kortz Center Heist”, un colpo ambientato nel centro culturale di Los Santos. L’operazione richiederà pianificazione e discrezione, con elementi di stile criminale. L’espansione includerà nuove missioni e contenuti correlati, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di gioco o sui premi.

Rockstar Games ha appena annunciato una corposa espansione per GTA Online, in arrivo il prossimo 14 luglio. Il protagonista assoluto sarà il Kortz Center Heist, un nuovo colpo ambientato nel cuore culturale di Los Santos che promette di mescolare pianificazione, discrezione e un tocco di “classe” criminale. Pianifica, sostituisci e arraffa. Il colpo al Kortz Center non sarà il solito assalto frontale. L’operazione, orchestrata insieme al misterioso signor Faber e al suo tuttofare Raf De Angelis, richiederà una fase di perlustrazione meticolosa. La vera novità è l’introduzione dell’ Atelier: un nuovo spazio da allestire nella tua villa. Qui, un professionista creerà dei falsi perfetti che dovrai sostituire alle opere originali durante il colpo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - GTA Online, arriva “The Kortz Center Heist”: tutto sul nuovo colpo del 14 luglio

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GTA Online Kortz Center Heist Coming in July

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