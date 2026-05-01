Kolo Muani Juventus il ritorno del francese prende quota! Il club prepara l’assalto decisivo | ecco la strategia

La Juventus sta valutando la possibilità di riportare in squadra il calciatore francese di proprietà del Psg, Kolo Muani, in vista della prossima stagione. La dirigenza sta analizzando attentamente le condizioni contrattuali e le strategie per concretizzare l’eventuale operazione. La trattativa si sta sviluppando con attenzione, e al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali o accordi definitivi.

di Luca Fioretti Kolo Muani Juventus, la dirigenza valuta attentamente le condizioni per il ritorno del francese di proprietà del Psg in vista della prossima stagione. Il calciomercato Juve si accende attorno a un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi: Randal Kolo Muani. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport dopo aver lasciato ottimi ricordi, l’attaccante potrebbe fare nuovamente ritorno nel club bianconero. Attualmente in prestito al Tottenham ma di proprietà del Psg, la punta rappresenta un’opportunità per innalzare il livello offensivo. La dirigenza sta monitorando la situazione del francese, valutando i margini per imbastire una trattativa concreta nelle prossime due settimane.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, il ritorno del francese prende quota! Il club prepara l’assalto decisivo: ecco la strategia KOLO MUANI, LA JUVENTUS, I PRIMI PASSI, I RETROSCENA E LE NECESSITÀ. ROMA, SALITE E OBBLIGHI Notizie correlate Kolo Muani Juventus, il francese rimane il preferito in casa bianconera. Cosa filtra sul suo ritorno a Torinodi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juventus, il centravanti francese rimane il preferito per l’attacco in casa bianconera. Kolo Muani, il francese è sempre caldo per l’attacco della Juventus. Il centravanti ha le idee chiare su un possibile ritorno a Torinodi Angelo CiarlettaIl profilo di Kolo Muani è sempre caldo per l’attacco della Juventus. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juve, allarme Reds: su Kolo Muani si inserisce il Liverpool. Le contromosse bianconere; Juve, c'è concorrenza per Kolo Muani: minaccia inglese; Strategia Juve, due centravanti subito: Kolo Muani prima scelta. Ecco l’ultimo nome proposto; Juventus, concorrenza del Liverpool per Kolo Muani: può essere il sostituto di Salah. Le mosse di Comolli per anticipare i Reds. Kolo Muani alla Juventus, non è finita! La verità sull’intreccio con VlahovicKolo Muani alla Juventus - Occhio al nuovo ritorno di fiamma tra Kolo Muani e la Juventus: dipenderà dal futuro di Vlahovic? fantamaster.it Kolo Muani è sempre sulla lista della Juventus: gli aggiornamentiRandal Kolo Muani resta sempre un nome valido per rinforzare l'attacco della Juventus. I bianconeri non hanno mai abbandonato la possibilità di arrivare al francese dopo averci provato ... tuttojuve.com Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome di Kolo Muani torna di moda in casa Juventus Gli aggiornamenti di mercato - facebook.com facebook Per farvi comprendere quanto siamo distanti anni luce dalla Premier League, Anguissa, forte centrocampista, é decisivo nel Napoli dopo essere retrocesso col Fulham. La Juventus cerca Kolo Muani che potrebbe retrocedere col Tottenham. Malen all’Aston Vil x.com