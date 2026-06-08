L'attaccante ha rifiutato un trasferimento in Turchia e si è detto deciso a unirsi esclusivamente alla Juventus. Al momento, non ha accettato offerte o proposte di altri club, inclusi quelli francesi. La sua volontà di trasferirsi in Italia sembra essere ferma, e si sta preparando a insistere per il trasferimento. La trattativa tra le parti coinvolte continua senza annunci ufficiali.

Randal Kolo Muani vede soltanto in bianco e nero. Non a causa di qualche problema con il televisore di casa, ma perché è determinatissimo a rivestire la maglia della Juventus al più presto, senza considerare piani B. Lo ha comunicato da tempo ai dirigenti della Signora e pure a quelli del Paris Saint-Germain che ne detengono il cartellino. Ma adesso sembra pronto a chiarirlo anche con i fatti oltre che con le parole. Appena sono circolate nuove voci di possibili trasferimenti altrove, verso la ricca Turchia nello specifico, l'attaccante francese ha ricordato ai parigini che non ne vuole sapere di accettare destinazioni che non siano Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kolo Muani vuole solo la Juventus: è pronto a puntare i piedi con il Psg

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L'AFFARE KOLO MUANI in caduta | La Juventus non è convinta

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