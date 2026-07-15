Mercedes ha annunciato che la decisione tra Antonelli e Russell sarà presa dopo il Gran Premio di Spa, che si svolgerà prossimamente. Kimi, attualmente in vantaggio, ha più chance di essere scelto. La stagione vede anche una Ferrari in ripresa, che ha sfruttato errori degli avversari per risalire in classifica. La corsa al titolo si fa più serrata con queste novità.

Il ricordo della Papaya Rules della McLaren 2025 è troppo vivo per essere ignorato. Come pure non si può ignorare la classifica, che vede una Ferrari tornata davvero a correre, a tratti a galoppare, capace di approfittare di ogni possibile passo falso. Ebbene sì. Al netto delle dichiarazioni di facciata e dell'ovvia e diplomatica equidistanza che ogni team fa trapelare quando parla dell'assistenza ai propri piloti, in casa Mercedes siamo probabilmente molto vicini al momento in cui si dovrà decidere su chi puntare per il titolo tra Kimi Antonelli e George Russell. L'anno scorso l'estrema libertà di vincere concessa dalla McLaren a Lando Norris e Oscar Piastri ha portato il Mondiale all'ultima gara, con la concreta possibilità che Max Verstappen rovinasse tutti i piani di Woking sul traguardo di Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli o Russell? È l'ora della scelta Mercedes: Spa sarà cruciale e Kimi è in vantaggio

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Ferrari SF26 competitive, but 0.8s off Mercedes pole is too much | F1 Australian GP qualifying

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Chi ferma più Kimi Antonelli? Non ha paura di lottare con Russell e non spreca mai una chance: il vantaggio nel MondialeKimi Antonelli ha ottenuto un podio e una vittoria nel 2024 e nel 2025, oltre a due qualifiche e una Sprint nello stesso weekend.

Temi più discussi: Russell, serve di più e sul distacco da Antonelli: Ok, il gap è giusto; Russell: 'Kimi Antonelli merita di essere davanti a me'; Formula 1, Leclerc vince il Gp Gran Bretagna: risultati e nuova classifica; Antonelli: Rottura istantanea, non me la spiego. Russell: Fortunato nel finale, weekend difficile.

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