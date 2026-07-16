La Juventus ha avanzato un’offerta per il centrocampista dell’ivoriano. La trattativa si concentra sulla possibilità di ingaggiare Kessié, con Massara che ha proposto uno stipendio simile a quello di McKennie e Locatelli. La priorità della società resta il rafforzamento dell’attacco e della porta, ma l’infortunio di Thuram ha spinto a un’accelerazione sulla linea mediana. La conclusione della trattativa dipende dalla disponibilità dell’ivoriano e dalle condizioni contrattuali proposte.

con l’ivoriano. La priorità della Juventus resta la ristrutturazione di attacco e porta, ma l’infortunio di Khéphren Thuram costringe la dirigenza a un’accelerata improvvisa anche a centrocampo. Per questo motivo, Frederic Massara ha intensificato i contatti con George Atangana, agente di Franck Kessié, sbarcato di recente in Italia. L’obiettivo è bloccare l’ivoriano, attualmente svincolato, prima che la concorrenza si faccia troppo agguerrita. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La trattativa e il nodo ingaggio. L’accordo economico resta lo scoglio principale. Kessié era partito da una richiesta superiore ai 5 milioni di euro l’anno, cifra considerata fuori portata dai bianconeri per un parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié alla Juve, ecco il rilancio di Massara: offerto lo stipendio di McKennie e Locatelli. La chiave per chiudere

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