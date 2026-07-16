Kessié alla Juve ecco il rilancio di Massara | offerto lo stipendio di McKennie e Locatelli La chiave per chiudere
La Juventus ha avanzato un’offerta per il centrocampista dell’ivoriano. La trattativa si concentra sulla possibilità di ingaggiare Kessié, con Massara che ha proposto uno stipendio simile a quello di McKennie e Locatelli. La priorità della società resta il rafforzamento dell’attacco e della porta, ma l’infortunio di Thuram ha spinto a un’accelerazione sulla linea mediana. La conclusione della trattativa dipende dalla disponibilità dell’ivoriano e dalle condizioni contrattuali proposte.
con l’ivoriano. La priorità della Juventus resta la ristrutturazione di attacco e porta, ma l’infortunio di Khéphren Thuram costringe la dirigenza a un’accelerata improvvisa anche a centrocampo. Per questo motivo, Frederic Massara ha intensificato i contatti con George Atangana, agente di Franck Kessié, sbarcato di recente in Italia. L’obiettivo è bloccare l’ivoriano, attualmente svincolato, prima che la concorrenza si faccia troppo agguerrita. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La trattativa e il nodo ingaggio. L’accordo economico resta lo scoglio principale. Kessié era partito da una richiesta superiore ai 5 milioni di euro l’anno, cifra considerata fuori portata dai bianconeri per un parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
KESSIÉ, RIBALTONE! Da AFFARE SALTATO al rilancio: agente a Milano E la Juve vuole DUE attaccanti
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Kessie si è offerto alla Juve: la risposta dei bianconeri al giocatore
Thuram a rischio per Juve Fiorentina: dall’opzione Koopmeiners alla novità McKennie, chi può giocare al fianco di LocatelliDurante la prossima partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore sta valutando diverse opzioni per il centrocampo, considerando l’assenza del...
Temi più discussi: Kolo Muani, la Juve non aspetta: in attacco spunta Balogun. E Carnevali prepara l'offerta per Kessie; Kessie flirta, Juve in tutti i modi: perché Massara è ottimista sull'affare; Juventus: occasioni Kessié e Goretzka, ma Spalletti dovrà avere pazienza; Mercato Juve: non è finita per Dibu Martinez e contatto Spalletti-Vicario! Novità Kessie, su Oyarzabal...
Ndour, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della Juventus Ecco le parole: Il no alla Juve quando avevo 13 anni? Non mi pento mai delle scelte che faccio. In quel momento era giusto restare all’Atalanta, dove ero entrato nel vivaio a 10 facebook
Ecco la proposta della #Juve per #Kessié ? Ma serve sacrificare #Thuram per lui e #Lobotka ? x.com
Juve, non solo portiere e vice-Vlahovic: nuovo assalto a Kessié che vuole trasferirsi a TorinoPrima le priorità, poi i colpi a effetto. La Juventus si muove sul mercato con le idee chiarissime: la caccia al nuovo estremo difensore e al sostituto di Dusan Vlahovic resta in cima all'agenda di Ca ... msn.com
Juventus, Kessié prende quota: contatti intensificati, ma resta distanza sull'ingaggioLe priorità restano il portiere e il centravanti, ma nelle ultime ore in casa Juventus è tornato prepotentemente d'attualità anche il centrocampo. tuttomercatoweb.com