Kennedy e Mussolini nella stessa squadra? La Lazio ci prova e i social si scatenano sull’incrocio della storia

Da ilnapolista.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio ha manifestato interesse per l’attaccante brasiliano del Fluminense, John Kennedy. La notizia è stata riportata da una rubrica di Repubblica, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’eventuale trasferimento. La proposta ha suscitato reazioni sui social, dove si sono create discussioni su possibili connessioni storiche e simboliche tra figure di diversa epoca e ideologia. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalla società.

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A volte il calciomercato regala incroci che la fantasia non oserebbe. L’ultimo lo ha segnalato Alberto Dipollina nella sua rubrica su  Repubblica, e parte da una notizia vera: la  Lazio  è interessata a  John Kennedy, attaccante brasiliano del Fluminense. Fin qui, ordinaria amministrazione di mercato. Se non fosse che, in quella stessa rosa, i biancocelesti hanno già un certo  Romano Floriani Mussolini. L’incrocio che ha fatto sorridere la rete. Kennedy e Mussolini, due cognomi che pesano un secolo di storia, potenzialmente nello stesso spogliatoio. È l’accostamento che, come nota Repubblica, ha subito acceso i commenti sui social: sotto la notizia c’è chi ha fatto notare che, avendo già in squadra un Floriani Mussolini, per la Lazio “l’incrocio storico potrebbe intrigare parecchio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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