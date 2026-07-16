La Lazio ha manifestato interesse per l’attaccante brasiliano del Fluminense, John Kennedy. La notizia è stata riportata da una rubrica di Repubblica, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’eventuale trasferimento. La proposta ha suscitato reazioni sui social, dove si sono create discussioni su possibili connessioni storiche e simboliche tra figure di diversa epoca e ideologia. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalla società.

A volte il calciomercato regala incroci che la fantasia non oserebbe. L’ultimo lo ha segnalato Alberto Dipollina nella sua rubrica su Repubblica, e parte da una notizia vera: la Lazio è interessata a John Kennedy, attaccante brasiliano del Fluminense. Fin qui, ordinaria amministrazione di mercato. Se non fosse che, in quella stessa rosa, i biancocelesti hanno già un certo Romano Floriani Mussolini. L’incrocio che ha fatto sorridere la rete. Kennedy e Mussolini, due cognomi che pesano un secolo di storia, potenzialmente nello stesso spogliatoio. È l’accostamento che, come nota Repubblica, ha subito acceso i commenti sui social: sotto la notizia c’è chi ha fatto notare che, avendo già in squadra un Floriani Mussolini, per la Lazio “l’incrocio storico potrebbe intrigare parecchio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Ilnapolista.it - Kennedy e Mussolini nella stessa squadra? La Lazio ci prova, e i social si scatenano sull’incrocio della storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi è John Kennedy, nuovo obiettivo della Lazio per rinforzare l’attacco di Sarri. La sua storia e l’identikit tecnico

L’isola segreta dove si rifugiava Jackie Kennedy: storia della bellezza selvaggia di Skorpios, oggi resort privatoNegli anni Sessanta, la celebrità di Jackie Kennedy e il suo legame con l’armatore greco hanno attirato l’attenzione, ma meno noto è il possesso di...

Argomenti più discussi: John Kennedy fa coppia con Mussolini; Alexia porta le hit della dance sul lungomare: concerti e dj set per dieci notti con Rds Loves Rimini; Lazio osserva John Kennedy: il giovane brasiliano nel mirino per rinforzare l’attacco; Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim'ora.

Come appassionato di Storia, a pensar che l'anno prossimo potrei veder il goal di #Mussolini su assist di #Kennedy altro che sorrisi; mi scompiscio proprio , ad ogni modo questo video é carinissimo, complimenti!!! Buon giovedì convoglio assolato, e Sem x.com

Henry Kissinger non è più il funzionario di gabinetto più anziano di tutti i tempi, Werner Michael Blumenthal (consigliere di Kennedy e Johnson e segretario al Tesoro di Carter) ha superato la sua età reddit