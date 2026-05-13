L'isola segreta dove si rifugiava Jackie Kennedy | storia della bellezza selvaggia di Skorpios oggi resort privato

Negli anni Sessanta, la celebrità di Jackie Kennedy e il suo legame con l’armatore greco hanno attirato l’attenzione, ma meno noto è il possesso di un’isola privata nel Mar Ionio. Questa isola, oggi trasformata in un resort esclusivo, era il rifugio segreto della coppia. La sua storia si intreccia con quella di un luogo di bellezza naturale e isolata, che è rimasto privato fino a quando non è stato riqualificato come destinazione di lusso.

La storia di Jackie Kennedy e Aristotele Onassis è tra le più chiaccherate degli anni '60, ma non tutti sanno che la coppia aveva un nido d'amore, un'isola segreta acquistata dall'armatore greco. Skorpios, con la sua natura selvaggia, è diventata iconica e oggi è stata trasformata in un resort di lusso privato e ad accesso limitato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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