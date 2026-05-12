Atlante italian teacher award 2026 | la docente Sara Terzoni riceve il prestigioso riconoscimento nazionale per aver trasformato Minecraft in un laboratorio STEM

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La docente Sara Terzoni, insegnante al liceo Torricelli di Bolzano, ha ottenuto l'Atlante Italian Teacher Award 2026. La premiazione riconosce il suo lavoro nell'uso di Minecraft come strumento di laboratorio STEM. L'evento è stato riportato dal Corriere dell'Alto Adige e rappresenta un riconoscimento nazionale per la sua attività educativa. La scuola si trova in provincia altoatesina.

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Un importante traguardo celebra l'impegno della scuola italiana nella provincia altoatesina. Come riportato dal Corriere dell'Alto Adige, la professoressa Sara Terzoni, in cattedra al liceo Torricelli di Bolzano, ha conquistato l'Atlante italian teacher award 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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