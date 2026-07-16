K - Sport è online su Republic Europe con valutazione di €68 milioni di EV dopo partnership con Ibrahimovic e Cobolli

K - Sport, azienda italiana specializzata in sistemi di tracking e analisi delle performance sportive con tecnologia AI e dispositivi indossabili, è ora online sulla piattaforma Republic Europe. La società ha ottenuto una valutazione di 68 milioni di euro dopo aver annunciato partnership con Ibrahimovic e Cobolli. La notizia è stata diffusa attraverso il sito di crowdfunding, che permette di investire nel progetto.

K - Sport, società italiana di sport-tech che sviluppa sistemi di tracking e analisi delle performance sportive tramite AI e wearable è online su Republic Europe con valutazione a €68 milioni. La società nell'ultimo anno ha firmato partnership con personaggi dello sport in vista come quella con Flavio Cobolli nel giugno 2025 e quella più recente con Zlatan Ibrahimovic nel maggio 2026. Partnership tra K-Sport e Cobolli, il tennista a Wimbledon 2026 con la tecnologia per ottimizzare le proprie performance L'ingresso dell'ex campione svedese rappresenta un passaggio strategico per la crescita dell'azienda, che punta a consolidare la propria presenza internazionale e a rafforzare la propria posizione nel settore della sport-tech a livello globale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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