Partnership tra K-Sport e Cobolli il tennista a Wimbledon 2026 con la tecnologia per ottimizzare le proprie performance
Un tennista italiano ha annunciato di aver avviato una collaborazione con un'azienda specializzata in sistemi di monitoraggio delle prestazioni sportive, con l'obiettivo di prepararsi per Wimbledon 2026. La partnership prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate fornite dall’azienda per migliorare le performance durante gli allenamenti. Il giocatore ha scelto questa soluzione per ottimizzare il suo percorso di preparazione in vista del torneo.
Flavio Cobolli sceglie la tecnologia di K-Sport per preparare al meglio il proprio percorso a Wimbledon 2026. Il tennista italiano ha infatti avviato una collaborazione con l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi avanzati per il monitoraggio delle prestazioni sportive Il giovane tal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Cobolli vs Fery | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview
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