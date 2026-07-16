Juventus Women ufficiale | nuovo prestito per Martiskova Giocherà all’estero
La Juventus Women ha annunciato il prestito di Michaela Martiskova all’Anderlecht. La giovane attaccante, nata nel 2006, ha già avuto un’esperienza in prestito in Serie B con l’Hellas Verona. La cessione temporanea prevede che la giocatrice rimanga all’estero per la prossima stagione.
Juventus Women, ufficiale: nuovo prestito per Martiskova. La giovane attaccante bianconera giocherà all’estero. Dopo la stagione in prestito in Serie B all’Hellas Verona, l’attaccante classe 2006 Michaela Martiskova sarà ceduta dalla Juventus Women all’ Anderlecht, sempre a titolo temporaneo. Il comunicato ufficiale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – « Stagione in prestito in Belgio per Michaela Martiskova: la giovane calciatrice slovacca giocherà all’Anderlecht nella stagione 202627. Arrivata nell’estate 2025 in bianconero, l’attaccante classe 2006 ha trascorso la scorsa annata prima in prestito al Bologna e poi all’Hellas Verona Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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