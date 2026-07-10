Juventus Women nuovo prestito per Zamboni | la classe 2006 giocherà in Serie A È ufficiale
Marta Zamboni, trequartista classe 2006, è passata in prestito dal club di Serie B al Como Women in Serie A. Dopo aver giocato con successo con il Cesena, la giocatrice lascia temporaneamente la Juventus Women per un nuovo impegno nel massimo campionato. La decisione è stata ufficializzata, e la giocatrice è pronta a affrontare questa nuova esperienza in Serie A.
il trasferimento della trequartista. Nuova esperienza in prestito per Marta Zamboni: dopo l’ottima stagione vissuta in Serie B al Cesena, la trequartista saluta nuovamente la Juventus Women a titolo temporaneo per trasferirsi, questa volta in Serie A, al Como Women. Ultimissime Juve LIVE: le principali trattative di giornata IL COMUNICATO – « Nuova esperienza in prestito per Marta Zamboni, che giocherà al Como Women fino al termine della stagione 202627: la giocatrice classe 2006 passa alla squadra lombarda con la formula del prestito con diritto di opzione e contro opzione a favore della Juventus Women. Arrivata a Torino nel 2017 e... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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