Juventus Women nuovo prestito per Zamboni | la classe 2006 giocherà in Serie A È ufficiale

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marta Zamboni, trequartista classe 2006, è passata in prestito dal club di Serie B al Como Women in Serie A. Dopo aver giocato con successo con il Cesena, la giocatrice lascia temporaneamente la Juventus Women per un nuovo impegno nel massimo campionato. La decisione è stata ufficializzata, e la giocatrice è pronta a affrontare questa nuova esperienza in Serie A.

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