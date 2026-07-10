Juventus Women nuovo prestito per Zamboni | la classe 2006 giocherà in Serie A È ufficiale

Notizia in breve

Marta Zamboni, trequartista classe 2006, è passata in prestito dal club di Serie B al Como Women in Serie A. Dopo aver giocato con successo con il Cesena, la giocatrice lascia temporaneamente la Juventus Women per un nuovo impegno nel massimo campionato. La decisione è stata ufficializzata, e la giocatrice è pronta a affrontare questa nuova esperienza in Serie A.