Gianni Balzarini annuncia novità importanti sul ricorso presentato dall'ex presidente della Juventus. La questura ha comunicato aggiornamenti sulla procedura legale, senza specificare dettagli. La decisione riguarda il procedimento in corso presso la giustizia sportiva, con possibili sviluppi imminenti. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota riguardo alle tempistiche o alle implicazioni del ricorso.

Gianni Balzarini dà gli ultimi aggiornamenti sul ricorso dell'ex presidente della Juventus: novità importanti sulla giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Sportmediaset.mediaset.it - Juventus, Balzarini: "Ricorso Agnelli, importanti novità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Balzarini: «Vi confermo che Lewandowski preferisce la Juventus al Milan»Un dirigente ha confermato che il calciatore preferisce trasferirsi alla Juventus rispetto al Milan.

Il duro attacco di Gianni Balzarini alla Juventus dopo il derby: “Stagione schizofrenica, ma la rivoluzione è impossibile”La Juventus ha concluso la stagione con un pareggio 2-2 nel derby contro il Torino.

Agnelli, la Corte Ue gli dà ragione: cosa ha deciso e come cambia la Giustizia SportivaLa Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sul caso delle sanzioni comminate ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus. I giudici ... tuttosport.com

Pagina 0 | Agnelli, la Corte Ue gli dà ragione: cosa ha deciso e come cambia la Giustizia SportivaLa Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sul caso delle sanzioni comminate ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus. I giudici ... tuttosport.com