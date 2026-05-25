Il duro attacco di Gianni Balzarini alla Juventus dopo il derby | Stagione schizofrenica ma la rivoluzione è impossibile

Da stilejuventus.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha concluso la stagione con un pareggio 2-2 nel derby contro il Torino. La partita ha messo in evidenza i problemi difensivi e di personalità della squadra. Dopo il match, un ex calciatore ha criticato duramente la società, definendo la stagione “schizofrenica” e affermando che una rivoluzione tecnica è irrealizzabile.

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La Juventus ha concluso ufficialmente la propria stagione calcistica pareggiando per 2-2 il derby contro il Torino, una partita che ha evidenziato ancora una volta i cronici difetti strutturali e di personalità della squadra. Sul suo canale ufficiale YouTube, il giornalista Gianni Balzarini ha analizzato la prestazione della formazione bianconera, ponendo l’accento sulla totale incapacità del gruppo di gestire i momenti cruciali dei novanta minuti. Nonostante il doppio vantaggio iniziale, la compagine dello spogliatoio juventino si è fatta rimontare da un avversario che appariva ormai privo di soluzioni, palesando sbalzi di concentrazione ingiustificabili che aprono profondi interrogativi in vista delle prossime scelte societarie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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