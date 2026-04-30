Balzarini | Vi confermo che Lewandowski preferisce la Juventus al Milan

Un dirigente ha confermato che il calciatore preferisce trasferirsi alla Juventus rispetto al Milan. La dichiarazione è stata resa pubblica in un momento di mercato in cui si discute del possibile trasferimento dell’attaccante. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle trattative o sulle motivazioni dietro questa preferenza. La notizia si inserisce in un quadro di molte voci riguardanti il futuro del giocatore nel calcio internazionale.

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