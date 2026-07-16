Juve non solo portiere e vice-Vlahovic | nuovo assalto a Kessié che vuole trasferirsi a Torino

Notizia in breve

La Juventus sta cercando di rafforzare il centrocampo con un nuovo acquisto, mentre continua a monitorare la situazione di un centrocampista di proprietà di un club rivale, che vorrebbe trasferirsi a Torino. La società ha già in programma di sostituire il portiere e il vice di Vlahovic, ma al momento si concentra anche sul colpo a centrocampo. La trattativa con il calciatore è ancora in corso.