Juve non solo portiere e vice-Vlahovic | nuovo assalto a Kessié che vuole trasferirsi a Torino

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta cercando di rafforzare il centrocampo con un nuovo acquisto, mentre continua a monitorare la situazione di un centrocampista di proprietà di un club rivale, che vorrebbe trasferirsi a Torino. La società ha già in programma di sostituire il portiere e il vice di Vlahovic, ma al momento si concentra anche sul colpo a centrocampo. La trattativa con il calciatore è ancora in corso.

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Prima le priorità, poi i colpi a effetto. La Juventus si muove sul mercato con le idee chiarissime: la caccia al nuovo estremo difensore e al sostituto di Dusan Vlahovic resta in cima all'agenda di Carnevali, ma intanto la dirigenza bianconera studia il grande colpo a centrocampo. L'obiettivo? Un innesto di fisicità, muscoli e leadership per blindare la mediana. Identikit perfetto che porta dritto a un nome ben noto alla Serie A: Franck Kessié., L’ivoriano, liberatosi ufficialmente dall'Al-Ahli lo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto, è più di un'idea. Sul tavolo della dirigenza bianconera il dossier è caldissimo, forte anche della presenza del nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che lo conosce benissimo dai tempi del Milan. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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