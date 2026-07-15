La Juventus ha fatto un nuovo tentativo di ingaggiare il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato, considerato un'opportunità a parametro zero. La società ha ufficialmente iniziato il ritiro ieri, mentre l’allenatore si aspetta diversi rinforzi durante questa sessione di calciomercato estivo. Non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sui nomi coinvolti, e si continua a lavorare per definire le operazioni in corso.

Il centrocampista della nazionale ivoriana è attualmente svincolato e rappresenta una super occasione a parametro zero. La Juventus ha iniziato ieri ufficialmente il ritiro, ma Luciano Spalletti si aspetta diversi rinforzi da questa sessione estiva di calciomercato. Uno dei reparti che potrebbe cambiare maggiormente è di sicuro il centrocampo, dove uno dei principali obiettivi continua ad essere Franck Yannick Kessie. La Juve non ha mai perso di vista l’ex Milan e – secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe ora pronta a presentare una prima offerta concreta al classe ’96 originario di Ouragahio: Spalletti avrebbe già dato l’ ok all’arrivo dell’ex calciatore dell’Al-Ahli, di cui apprezzerebbe soprattutto mentalità vincente, caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, nuovo assalto a Kessie: c’è l’ok di Spalletti

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