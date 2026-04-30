Bernardo Silva alla Juve Spalletti vuole convincere in questo modo il portoghese a trasferirsi a Torino

Il club sta cercando di portare il calciatore portoghese in Italia, con il tecnico che ha adottato una strategia specifica per convincerlo a trasferirsi nella squadra torinese. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali sulla trattativa, ma si parla di un interesse concreto da parte dei dirigenti e delle decisioni del giocatore. La trattativa resta in fase di sviluppo e si attendono eventuali aggiornamenti nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Bernardo Silva alla Juve, mister Spalletti vuole convincere in questo modo il fuoriclasse lusitano a trasferirsi a Torino. I dettagli della possibile operazione. La Juve punta con decisione Bernardo Silva. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse lusitano, vincitore di diciannove trofei in carriera, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e rappresenta il grande sogno di mercato per arricchire la rosa di Luciano Spalletti. L’allenatore ha individuato nel jolly offensivo il profilo ideale per alzare il livello di personalità e imprevedibilità della squadra.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve, Spalletti vuole convincere in questo modo il portoghese a trasferirsi a Torino Notizie correlate Bernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Cosa sta succedendoBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Calciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametriCalciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Juve insiste per Bernardo Silva, ma la priorità è il finale col City: le novità sulla trattativa; Juve, il sogno Bernardo Silva resiste ma il Barcellona ha un vantaggio: non c'entra l'ingaggio; La Juventus insiste per Bernardo Silva: nuovi contatti, c'è una priorità per il mercato dei bianconeri; Bernardo Silva-Juve, ecco la carta vincente! Il colpo si può sbloccare così. Spalletti chiama Bernardo Silva: la Juventus ci prova davvero, sfida a Barcellona e ArabiaSpalletti chiama Bernardo Silva: la Juventus ci prova davvero, sfida a Barcellona e Arabia Luciano Spalletti scende in campo in prima persona per convincere Bernardo Silva: la ... tuttojuve.com Bernardo Silva porta un altro talento alla Juve: Mendes al lavoro per il doppio colpoCalciomercato Juve: non è una trattativa che nasce oggi e nemmeno una di quelle che si accendono all’improvviso. Qui si parla di contatti che vanno avanti da ... juventusnews24.com MERCATO JUVE: ALISSON E BERNARDO SILVA IN POLE POSITION - facebook.com facebook #Goretzka piano B a Bernardo Silva La #Juve ci pensa concretamente x.com