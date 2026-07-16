La giustizia sportiva italiana ed europea ha emesso una sentenza storica, che modifica profondamente i limiti del potere sanzionatorio delle federazioni. La decisione cambia le regole del gioco e avrà ripercussioni su future procedure e sanzioni nel calcio italiano e internazionale. La sentenza segna un punto di svolta nel sistema giudiziario sportivo, introducendo nuovi criteri e limiti nelle decisioni disciplinari.

Una decisione storica destinata a scuotere dalle fondamenta l’intero impianto della giustizia sportiva italiana ed europea, ridefinendo i confini del potere sanzionatorio delle federazioni. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto Ue devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte Ue nel caso di due ex dirigenti della Juventus, sanzionati nell’ambito del procedimento Figc sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 ad del club fino al gennaio del 2023. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Juve, la sentenza è storica. Cambia tutto in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Agnelli ha vinto Analisi della sentenza che CAMBIA tutto

Notizie e thread social correlati

La Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli e Arrivabene sul caso plusvalenze Juve: la sentenza è storicaLa Corte di Giustizia Europea ha stabilito che le sanzioni sportive che limitano libertà garantite dal diritto Ue devono essere soggette a un giudice...

Successione, la sentenza cambia tutto: senza "lista" sei in grossi guaiLa Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che riguarda le successioni e la gestione dei beni del defunto.

Temi più discussi: Il pentito di 'ndrangheta, droga negli stadi con un contatto fra ultrà della Juventus; Droga negli stadi e contatti tra ultrà Juve, le rivelazioni del pentito di ’ndrangheta; Tifoso ferito al derby di Torino, gip: 'No domiciliari per poliziotto'; Calciomercato: Juve sprint per Kolo Muani e Pellegrino, Roma su Summerville.

Quella di oggi non è una sentenza su Andrea Agnelli o sulla Juventus: vale per tutti ed è sacrosanto. Si chiama stato di diritto. La giustizia sportiva italiana va riformata. Adesso. 2/2 x.com

Sentenza storica, la Corte Ue dà ragione a Andrea Agnelli e Arrivabene: cosa cambia per la giustizia sportivaLa Corte di Giustizia Europea ha riscritto la storia: l'organo continentale ha dato ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, decretando che le sanzioni disciplinari inflitte in ambito sportivo ... corrieredellosport.it

Ricorso Agnelli, Spallone: La Corte UE cambia tutto, la squalifica può essere annullataL’avocato Spallone ha spiegato cosa può cambiare nella giustizia sportiva dopo la sentenza della CGE in merito al ricorso di Agnelli e Arrivabene ... tuttojuve.com

La FIFA è sempre stata così corrotta? reddit