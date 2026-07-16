La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che le sanzioni sportive che limitano libertà garantite dal diritto Ue devono essere soggette a un giudice con potere di annullarle e adottare misure provvisorie. La decisione riguarda un caso relativo alle plusvalenze di una squadra di calcio. La sentenza è considerata storica e chiarisce i limiti dell'intervento delle autorità sportive rispetto alle norme europee.

Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto Ue devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte Ue nel caso di due ex dirigenti della Juventus, sanzionati nell'ambito del procedimento Figc sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 ad del club fino al gennaio del 2023., Il divieto di esercitare un'attività professionale in tutti gli Stati membri può essere giustificato solo se persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli e Arrivabene sul caso plusvalenze Juve: la sentenza è storica

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La Corte di giustizia UE dà ragione ad AGNELLI e ARRIVABENE

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