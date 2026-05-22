La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che riguarda le successioni e la gestione dei beni del defunto. Secondo la decisione, chi si trova in possesso di questi beni e non presenta un inventario entro tre mesi può incontrare serie difficoltà legali. La sentenza modifica le interpretazioni precedenti e mette in evidenza l’importanza di rispettare i tempi stabiliti dalla legge. Questa disposizione si applica a chi non ha ancora formalizzato la lista dei beni, con conseguenze rilevanti nel procedimento successorio.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9914 del 17 aprile 2026, ha ribadito un principio importante in materia di successioni: chi si trova nel possesso dei beni del defunto e non redige l’inventario entro tre mesi (art. 485 c.c.) viene considerato erede puro e semplice, con tutti i relativi diritti e obblighi, inclusi i debiti. Nel caso esaminato, un uomo aveva disposto ingenti legati a favore di una Onlus e della propria governante. La moglie, rimasta in possesso dell’intero patrimonio (casa, conti correnti e beni mobili), è morta circa un anno dopo senza aver formalizzato l’accettazione dell’eredità né redatto l’inventario. Il nipote, suo erede universale, ha quindi inserito nella dichiarazione di successione della zia anche i debiti derivanti dai legati del marito, che lei aveva in parte già eseguito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Successione, la sentenza cambia tutto: senza "lista" sei in grossi guai

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