Juve in caccia di Kessie | tra ostacoli e trattative la necessità di uno sconto

La Juventus sta trattando per acquistare Kessie, ma l’affare è complicato da richieste di prezzo elevate e dalla necessità di fare spazio in rosa. La società ha avviato diverse telefonate con i rappresentanti del giocatore e cerca di ottenere uno sconto. La trattativa si svolge tra ostacoli e tentativi di limare la cifra, mentre si valutano le opzioni per facilitare l’operazione e liberare posti in mediana.

Una corsa a ostacoli, una telefonata dietro l’altra, una cifra da limare: la Juve fiuta l’occasione e punta Franck Kessie, ma l’affare vive di equilibri sottili, richieste alte e un bisogno chiaro di fare spazio (anche mentale) in mezzo al campo. Perché proprio Kessie. La Juventus cerca peso specifico in mediana. Vuole un profilo che regga l’urto e dia ritmo. E qui entra in scena Franck Kessie, classe 1996, ex Atalanta e soprattutto ex Milan, campione d’Italia nel 2022 e poi vincitore della Liga con il Barcellona prima del trasferimento in Arabia Saudita. Kessie conosce la Serie A, parla la lingua del nostro campionato e porta con sé un bagaglio di partite “vere”. 🔗 Leggi su Serieanews.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juve, obiettivo Kessie: i bianconeri insistono, ma serve lo scontoLa Juventus continua a spingere per acquistare Kessie, ma richiede uno sconto sul prezzo.

Mercato Juve, resistono Goretzka e Kessie per il centrocampo. Ma ci sono due ostacoli da superareLa Juventus segue ancora Goretzka e Kessie per il centrocampo, ma ci sono due ostacoli da superare.

Temi più discussi: Juve, raduno senza grandeur, aspettando che il mercato batta un colpo. Solo cinquanta tifosi a caccia di selfie e autografi; Juve a caccia di piani B per l’attacco: rispuntano i nomi di Castro e Mateta, ma la lista è molto più lunga; TRIBUNA.COM * SERIE A: JUVE A CACCIA DI TREQUARTISTI, MCKENNIE TORNA A TORINO: SPALLETTI DECISIVO PER IL FUTURO DEL TEXANO; Paratici punta l’esubero Juve, accordo vicino: le cifre. Adzic, due piste in Serie A.

#Juve a caccia di piani B I nomi per l’attacco x.com

Cacciatori di Orrus Spyre finalmente dipinti reddit

Calciomercato: Juventus ufficiale l'arrivo di Beydts e di Reynaud per la PrimaveraArrivano alla l’esterno belga Beydts e il centrale francese Reynaud, entrambi classe 2008 e pronti a iniziare il loro percorso in bianconero ... it.blastingnews.com

Mercato Juve: idea Mateta per l'attaccoI bianconeri valutano alternative a Kolo Muani. Spunta l'attaccante del Crystal Palace, valutato 30-35 milioni ... it.blastingnews.com