mercato juve resistono goretzka e kessie per il centrocampo ma ci sono due ostacoli da superare

La Juventus segue ancora Goretzka e Kessie per il centrocampo, ma ci sono due ostacoli da superare. La fase ufficiale del calciomercato è iniziata e la dirigenza bianconera monitora con attenzione la situazione dei due giocatori. Tuttavia, non sono ancora stati definiti i passaggi necessari per portare a termine le trattative. La Juventus resta vigile sulla possibilità di rinforzare la mediana nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo La Juve continua a seguire con attenzione Goretzka e Kessie per il centrocampo. Ma ci sono due grandi ostacoli da superare. Il calciomercato della Juve entra ufficialmente nel vivo e i radar degli uomini di mercato della dirigenza bianconera sono puntati con grandissima decisione sulla mediana. E sono due i nomi che continuano ad essere in cima ai desideri dei bianconeri: stiamo parlando di Kessie e Goretzka. Poter arrivare a questi due nomi a parametro zero darebbe senza dubbio una spinta enorme alle ambizioni future della Vecchia Signora, assicurando a Spalletti un mix perfetto di muscoli, corsa, fisicità ed esperienza europea, senza la necessità di sborsare pesanti cifre per l’acquisto del cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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