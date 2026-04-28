Nella giornata di oggi sono stati resi noti gli esiti degli accertamenti medici su Zeki Celik, che aveva accusato un fastidio al flessore durante la trasferta di Bologna. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, offrendo un segnale positivo per il recupero del calciatore. Tuttavia, nonostante il miglioramento, si prevede che Celik non sarà disponibile per la prossima partita tra le due squadre più in vista del campionato.

Arriva un fondamentale segnale di distensione dall’infermeria di Trigoria per Gian Piero Gasperini. Gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto Zeki Celik, in seguito al fastidio al flessore riscontrato durante la trasferta di Bologna, hanno escluso lesioni muscolari. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il terzino turco è atteso in gruppo già nella giornata di domani per la ripresa dei lavori, puntando con decisione a una maglia da titolare per il posticipo di lunedì sera all’Olimpico contro la Fiorentina. Tuttavia, il rientro in campo dell’ex Lille ha il sapore amaro dell’addio: con il contratto in scadenza a giugno, il calciatore non rinnoverà il suo legame con la Roma, scatenando un vero e proprio derby d’Italia sul mercato tra Juventus e Inter, pronte a contenderselo a parametro zero.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Celik recupera ma è addio: duello Inter-Juve

Notizie correlate

Leggi anche: Celik, vicino l’addio alla Roma: Juve e Inter puntano il difensore

Inter-Juve, duello totale: dopo Vicario scoppia il caso CelikIl Derby d’Italia tra Inter e Juventus si sposta dal rettangolo verde di San Siro alle scrivanie del calciomercato.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Celik-Roma: prove di rinnovo. Sullo sfondo ci sono Inter e Juventus; Roma, Çelik non rinnoverà. Caccia al ds: Giuntoli scartato; DAI CAMPI – Zaccagni, Modric, Neres, Anguissa, Vergara, Bernardeschi, Bijlow, Celik e novità per Lautaro; Roma, Celik torna disponibile ma saluta a fine stagione: sfida tra Juventus e Inter, intanto si cerca il nuovo ds.

Celik Roma, cambia tutto: un top club di Serie A entra con decisione nella corsa al terzino giallorosso. Situazione in evoluzioneCelik Roma, cambia tutto: un top club di Serie A entra con decisione nella corsa al terzino giallorosso. Situazione in evoluzione ... calcionews24.com

Inter, contatti per Celik a zero: la Roma prova a ottenere il 'sì' al rinnovo del contratto in scadenza a giugnoZeki Celik ha elevato il livello delle performance con l'arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini. In questa stagione l'ex Lille è diventato un giocatore quasi insostituibile per la Roma: 29 presenz ... calciomercato.com

DAMIANI DURO: “MILAN E JUVE NON SONO DA EUROPA, INTER SUPERIORE ANCHE AL NAPOLI” Un’analisi netta, senza giri di parole, che fotografa lo stato attuale del calcio italiano tra gerarchie e limiti evidenti. Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex - facebook.com facebook