Roma-Celik | braccio di ferro sul rinnovo del contratto

A poche settimane dalla scadenza prevista per il 30 giugno, il rinnovo del contratto di Zeki Celik ha riacceso il confronto tra la dirigenza e il giocatore. La situazione riguarda la trattativa in corso e le negoziazioni che si sono riaperte in queste ultime settimane, portando nuovamente l’attenzione sul suo futuro con il club.

Si riaccende improvvisamente il fronte dei rinnovi in casa Roma, con il futuro di Zeki Celik che torna al centro delle dinamiche societarie a poche settimane dalla scadenza naturale dell’accordo, fissata per il prossimo 30 giugno. Il laterale turco, diventato ormai un punto fermo nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini che lo considera l’interprete titolare della corsia destra, ha manifestato la volontà di proseguire la sua avventura nella Capitale, ponendo però delle condizioni economiche che al momento frenano la fumata bianca. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero, la distanza tra le parti resta marcata, ma i segnali arrivati nelle ultime ore dal centro sportivo di Trigoria lasciano intravedere i primi spiragli di una possibile intesa.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Leggi anche: Roma-Celik: rottura sul rinnovo. L’Inter prepara il colpo a zero Bastoni, è braccio di ferro tra Inter e Barça sul prezzo del difensoreTra dubbi e certezze, in casa Inter si infittisce il mistero attorno alla situazione Bastoni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, le novità sul ritorno in gruppo di Koné. Gli aggiornamenti sulle condizioni di Celik; La Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si rilancia nella corsa Champions; Roma-Fiorentina: pronostico, anteprima e probabili formazioni; NEWS – Koné, Paz, Di Lorenzo, Celik, Joao Mario, Pellegrini, Kean, Dallinga, Dovbyk, Modric: le novità. Roma, il rinnovo di Celik è ancora possibile: il turco ha fatto una promessa a GasperiniZeki Celik è a conoscenza della stima di Gian Piero Gasperini. La società sta facendo i conti per il rinnovo: le ultime. siamolaroma.it Roma, sospiro di sollievo per Celik: escluse lesioni muscolariIl terzino turco Zeki Celik punta alla convocazione per la sfida contro la Fiorentina, escluse lesioni dopo il problema di Bologna ... siamolaroma.it Roma, Gasperini vuole la permanenza di Celik di Virgilio Covelli - facebook.com facebook La #Roma lavora ai rinnovi di #Celik ed #ElShaarawy: #Gasperini li vuole ancora in rosa, dialoghi aperti per trovare l’accordo x.com