Juve e Milan su Gabriel Jesus | Ecco la pretendente principale

Gabriel Jesus sta per lasciare l’Arsenal nelle prossime settimane. L’attaccante brasiliano, che ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in meno di mille minuti questa stagione, non ha convinto il tecnico a chiamarlo per il Mondiale a causa di un grave infortunio al ginocchio. Le squadre italiane di Juventus e Milan sono le più interessate a lui in questo momento.

L’attaccante brasiliano è pronto a lasciare l’Arsenal nelle prossime settimane Nonostante i 6 gol e 2 assist collezionati in meno di mille minuti disputati in stagione, Gabriel Jesus, come era prevedibile dopo il grave infortunio al ginocchio, non è riuscito a convincere Carlo Ancelotti a dargli una chance per il Mondiale con il Brasile. (Ansa Foto) – calciomercato.it Finito già da mesi nella lista delle cessioni dell’ Arsenal, l’attaccante brasiliano nelle ultime ore è stato nuovamente accostato a Juventus e Milan. Secondo TeamTalk, i due club italiani fanno parte di una schiera di ammiratori, che comprenderebbe anche Atletico Madrid, Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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