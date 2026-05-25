Gabriel Jesus, attaccante brasiliano, ha segnato tre gol in Serie A questa stagione. È previsto che lasci l’Arsenal a fine campionato. Durante l’ultima giornata di campionato, ha segnato con la fascia di capitano. Jesus punta a fare bene anche nella finale di Champions League contro il PSG.

L’attaccante brasiliano è destinato a lasciare l’Arsenal a fine stagione In gol con la fascia da capitano all’ultima giornata di campionato con la maglia dell’ Arsenal, Gabriel Jesus spera di lasciare il segno anche nella finale di Champions League contro il PSG. A meno di clamorosi colpi di scena, l’attaccante brasiliano lascerà i Gunners a fine stagione e il suo nome di recente è tornato di moda anche in Italia. (Ansa Foto) – calciomercato.it Juventus e Milan sono da tempo sulle tracce del calciatore, ma secondo le ultime indiscrezioni in possesso di Asromalive.it, l’ex Manchester City nelle ultime ore è stato offerto anche alla Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Non solo Juve e Milan: tris in Serie A per Gabriel Jesus

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