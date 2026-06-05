Spallata Friedkin a Juve e Milan | tutto su Gabriel Jesus
L’attaccante brasiliano dell’Arsenal potrebbe lasciare la squadra questa estate. Non ha giocato nella finale di Champions League contro il PSG. Friedkin ha fatto un’uscita pubblica riguardo alla Juventus e al Milan, mentre si parla di una possibile cessione del calciatore. La situazione attuale riguarda esclusivamente questioni di mercato e decisioni contrattuali.
L’attaccante brasiliano è pronto a lasciare l’Arsenal in estate Zero minuti nella finale di Champions League contro il PSG. L’avventura di Gabriel Jesus all’ Arsenal, a meno di clamorosi ripensamenti, si chiuderà così, con un retrogusto amaro. D’altronde, buona parte della stagione è stata compromessa dal lungo recupero dopo il grave infortunio al ginocchio, ma ciò non ha impedito al brasiliano di preservare un certo appeal in sede di calciomercato. (Ansa Foto) – calciomercato.it Accostato a più riprese a Juventus e Milan e offerto anche a Napoli e Roma, il 29enne ex Manchester City ha segnato un gol ogni 165 minuti e spera di avere ancora un futuro in Europa nonostante gli interessamenti di Flamengo e Palmeiras. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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