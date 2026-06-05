Spallata Friedkin a Juve e Milan | tutto su Gabriel Jesus

Da calciomercato.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attaccante brasiliano dell’Arsenal potrebbe lasciare la squadra questa estate. Non ha giocato nella finale di Champions League contro il PSG. Friedkin ha fatto un’uscita pubblica riguardo alla Juventus e al Milan, mentre si parla di una possibile cessione del calciatore. La situazione attuale riguarda esclusivamente questioni di mercato e decisioni contrattuali.

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L’attaccante brasiliano è pronto a lasciare l’Arsenal in estate Zero minuti nella finale di  Champions League  contro il  PSG. L’avventura di  Gabriel Jesus  all’ Arsenal, a meno di clamorosi ripensamenti, si chiuderà così, con un retrogusto amaro. D’altronde, buona parte della stagione è stata compromessa dal lungo recupero dopo il grave infortunio al ginocchio, ma ciò non ha impedito al brasiliano di preservare un certo appeal in sede di  calciomercato. (Ansa Foto) – calciomercato.it Accostato a più riprese a  Juventus  e  Milan e offerto anche a  Napoli  e  Roma, il 29enne ex Manchester City ha segnato un gol ogni 165 minuti e spera di avere ancora un futuro in Europa nonostante gli interessamenti di Flamengo  e  Palmeiras. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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