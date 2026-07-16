Jude Bellingham sbatte Jordan Pickford per il gol dell’Argentina

Jude Bellingham ha dato la colpa a Jordan Pickford per il gol segnato da Enzo Fernandez durante la semifinale della Coppa del Mondo. Il centrocampista inglese ha lasciato trasparire una certa insoddisfazione nei confronti del portiere, senza commentare pubblicamente l’episodio. Il gol dell’Argentina ha portato la squadra avversaria in vantaggio, influendo sul risultato finale della partita. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai due giocatori riguardo all’accaduto.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jude Bellingham sembra incolpare Jordan Pickford per il gol di Enzo Fernandez (BBC Sport) Jude Bellingham sembrava incolpare il compagno di squadra inglese Jordan Pickford per il gol di Enzo Fernandez per l’Argentina nella semifinale della Coppa del Mondo. Il centrocampista del Chelsea Fernandez ha tirato con uno splendido tiro dalla distanza per l’Argentina portandosi sull’1-1, ma sembra che Bellingham ritenga che il tiro sia in realtà abbastanza centrale. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Guarda qui sotto come alcuni tifosi sembrano essere stati in grado di leggere sulle labbra la reazione di Bellingham al gol, con l’asso del Real Madrid che si lamentava del fatto che era al centro della porta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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England JUST BEAT Mexico with Pickford & Bellingham MASTERCLASS

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