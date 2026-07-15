Hey Jude! Tutto il Bellingham del mondiale di calcio

Durante il mondiale di calcio, la BBC ha descritto le sfide affrontate dal giocatore, evidenziando come abbia guidato la squadra attraverso le condizioni climatiche di Città del Messico, con altitudine elevata, e di Miami, caratterizzata da caldo torrido e umidità. La narrazione si focalizza sulle difficoltà ambientali che hanno accompagnato le partite e sul ruolo del calciatore nel superarle.

La BBC sceglie la geografia per spiegare la sua importanza nel mondiale americano: «Bellingham ha trascinato l'Inghilterra attraverso l'altitudine di Città del Messico e poi il caldo torrido e l'umidità di Miami». Si adatta dunque a ogni condizione avendo subito, fin dalla nascita, il meteo inglese di Stourbridge nelle Midlands, una ventina di chilometri da Birmingham. Soprattutto si trova bene un po’ dappertutto in campo il classe 2003 che è un centrocampista offensivo, un 10 sulla carta, ma anche un 8 o un 9 all'occorrenza, che sa fare tutto e lo sa fare bene. Per citare il Post: «Quello che da piccolo sceglievi per primo quando facevi le squadre perché è il più forte in tutto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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