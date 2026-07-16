Juan Jesus | dopo Napoli può restare ancora in Italia ecco chi lo cerca

Dopo la fine del contratto con il Napoli, il difensore brasiliano potrebbe rimanere in Italia. Attualmente cerca una nuova squadra e ci sono interessamenti dalla Serie A. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle società interessate o sui termini dell’eventuale accordo. Juan Jesus è stato un elemento del club partenopeo fino alla conclusione del suo contratto e ora valuta le offerte disponibili nel campionato italiano.

Il futuro di Juan Jesus potrebbe essere ancora nel campionato italiano. Dopo la scadenza del contratto con il Napoli e la conseguente separazione dal club azzurro, il difensore brasiliano è alla ricerca di una nuova sistemazione e una possibilità potrebbe arrivare dalla Serie A. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Venezia avrebbe messo gli occhi sull'esperto centrale, valutandone il profilo per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Dopo il Napoli, Juan Jesus può restare ancora in Italia: ecco chi lo cerca La società lagunare, tornata nella massima serie, è al lavoro per costruire una rosa competitiva e avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per verificare la disponibilità del giocatore e le condizioni di un eventuale accordo. 🔗 Leggi su Calcionapoli1926.it

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Juan Jesus pronto a lasciare il Napoli il futuro in Serie A

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