Como-Napoli out Olivera e Juan Jesus | ecco perchè

Nella partita tra Como e Napoli, il tecnico ha dovuto fare a meno di Olivera e Juan Jesus, entrambi assenti per motivi legati a infortuni. Le due assenze riguardano i difensori e hanno influenzato le scelte di formazione prima del calcio d’inizio. La squadra si è preparata senza di loro, con il tecnico che ha pianificato le sostituzioni di conseguenza. La mancanza di questi giocatori si è fatta sentire nel reparto difensivo.

Torna argomento del presente il tema infortuni e indisponibili in casa Napoli. In particolare, sono due le assenze alle quali Antonio Conte ha dovuto sopperire, entrambe in difesa. Non faranno parte della partita Olivera e Juan Jesus. Al loro posto, nella linea dei tre di difesa, giocherà Buekema al fianco di Buongiorno e Rrhmani. Como-Napoli, probabili formazioni: Juan Jesus out e ai saluti, Beukema titolare in difesa per Conte Per quanto riguarda Olivera si tratta di un affaticamento muscolare, a causa del quale non si è allenato al meglio in settimana. Per Juan Jesus, invece, un problema personale per il quale giovedì non si è allenato.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Como-Napoli, out Olivera e Juan Jesus: ecco perchè Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Milan, sorpresa Conte: torna Juan Jesus ma resta Olivera Leggi anche: Napoli, messaggio in vista del Como: l’annuncio di Juan Jesus Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, le ultime verso Como: Beukema insidia Olivera, Gutierrez verso la conferma; Le probabili formazioni di Como–Napoli; Pronostico Como-Napoli: analisi, quote e consigli; Como-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Como-Napoli, le probabili di Sky: Beukema vince il ballottaggio con Olivera, confermato Nico PazComo-Napoli formazioni: Conte sceglie Beukema sul centrodestra, ancora fuori Anguissa. Fabregas conferma Nico Paz e lancia Douvikas al posto di Morata. ilnapolista.it Napoli, due defezioni dell'ultim'ora per la trasferta di Como: due difensori danno forfaitDue brutte notizie per il Napoli per la trasferta di Como, in programma tra pochi minuti al Sinigaglia. Gli azzurri, impegnati nella quartultima giornata. tuttomercatoweb.com Il Napoli fa visita al Como: 2° posto alla portata, mentre i comaschi vogliono continuare la lotta per il 4° posto. Le scelte dei due allenatori - facebook.com facebook Dove vedere #Como- #Napoli in tv Dazn o Sky, orario x.com