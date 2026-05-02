Como-Napoli out Olivera e Juan Jesus | ecco perchè

Da ilmattino.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Como e Napoli, il tecnico ha dovuto fare a meno di Olivera e Juan Jesus, entrambi assenti per motivi legati a infortuni. Le due assenze riguardano i difensori e hanno influenzato le scelte di formazione prima del calcio d’inizio. La squadra si è preparata senza di loro, con il tecnico che ha pianificato le sostituzioni di conseguenza. La mancanza di questi giocatori si è fatta sentire nel reparto difensivo.

Torna argomento del presente il tema infortuni e indisponibili in casa Napoli. In particolare, sono due le assenze alle quali Antonio Conte ha dovuto sopperire, entrambe in difesa. Non faranno parte della partita Olivera e Juan Jesus. Al loro posto, nella linea dei tre di difesa, giocherà Buekema al fianco di Buongiorno e Rrhmani. Como-Napoli, probabili formazioni: Juan Jesus out e ai saluti, Beukema titolare in difesa per Conte Per quanto riguarda Olivera si tratta di un affaticamento muscolare, a causa del quale non si è allenato al meglio in settimana. Per Juan Jesus, invece, un problema personale per il quale giovedì non si è allenato.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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