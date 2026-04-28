Napoli Juan Jesus vicino all’addio | chi lo sostituirà?

Con l’arrivo della stagione calda, il Napoli si prepara a nuovi scenari di mercato. Il contratto di Juan Jesus sta per scadere e si avvicina la possibilità di una sua partenza. La squadra sta valutando i possibili sostituti per coprire il ruolo difensivo, mentre si attendono sviluppi ufficiali che chiariranno il futuro del calciatore. La situazione interessa i tifosi e gli addetti ai lavori, in attesa di annunci concreti.

Con l’arrivo dell’estate, una ventata di cambiamento travolgerà il Napoli. Il contratto di Juan Jesus sta per scadere. Il club partenopeo, tuttavia, stando a quanto trapelato, non è intenzionato a procedere al rinnovo. Dopo ben due scudetti vinti, sembra che il difensore si stia preparando ad affrontare le ultime partite con indosso la maglia azzurra. Chi prenderà il suo posto? Secondo quando riportato dalla rivista calcistica “La Gazzetta dello Sport”, non si tratterebbe di un giocatore dal volto nuovo. Probabilmente, a tornare a giocare al Maradona sarà Rafa Marin. Il calciatore, attualmente in prestito dal team azzurro, si è distinto al Villarreal.🔗 Leggi su Dailynews24.it #NAPOLICHELSEA, POST PARTITA JUAN JESUS IN MIXED ZONE | #Napoli #UCL Notizie correlate Leggi anche: Juan Jesus verso l’addio: il Napoli punta a ringiovanire Niente rinnovo per Juan Jesus con il Napoli: addio a zeroJuan Jesus è pronto a dire addio al Napoli alla fine della stagione in corso con il difensore brasiliano che non rinnoverà il contratto con la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli, la storia con Juan Jesus è ai titoli di coda: addio sempre più vicino; Napoli, le scelte di Conte contro la Lazio: Beukema al posto di Juan Jesus; NAPOLI, JUAN JESUS AI SALUTI: SI VA VERSO LA SEPARAZIONE A FINE STAGIONE; Juan Jesus rimane al Napoli? Il club azzurro ha preso una decisione. Lukaku, Juan Jesus e Anguissa verso l’addio al NapoliForzAzzurri.net - Lukaku, Juan Jesus e Anguissa verso l’addio al Napoli L’estate del Napoli si annuncia come un passaggio profondo, non solo sul mercato ma anche ... forzazzurri.net Il Napoli ha già scelto il sostituto di Juan Jesus: arriverà subitoJuan Jesus è in scadenza di contratto ma non dovrebbe rinnovare con il Napoli. Via a fine stagione dunque dopo due scudetti vinti da protagonista. Chi al suo posto, adesso? Il nome lo fa ... tuttonapoli.net Il Napoli ha trovato il sostituto di Juan Jesus Il Napoli sta lavorando in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro potrebbe salutare a fine stagione uno dei protagonisti degli ultimi scudetti: Juan Jesu - facebook.com facebook Il Napoli ha già scelto il sostituto di Juan Jesus: arriverà subito x.com