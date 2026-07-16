Jordi Savall ospite al Ravello Festival 2026 con l’Orfeo di Monteverdi
Venerdì, la Metro Linea 6 ha aperto più tardi del solito, con le prime corse alle 14.30. Nel secondo weekend del Ravello Festival 2026, sabato 11 luglio, si è tenuto un concerto con l’Orfeo di Claudio Monteverdi. La performance ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione, che ha portato sul palco un’interpretazione del passaggio tra tardo Rinascimento e primo barocco.
Napoli, Metro Linea 6: venerdì apertura posticipata, prime corse alle 14.30 Già al suo secondo weekend di musica, il Ravello Festival 2026 ci ha regalato, sabato 11 luglio, una delle pagine più belle ed emozionati che hanno caratterizzato il passaggio dal tardo Rinascimento al primo barocco: l’Orfeo di Claudio Monteverdi. Un capolavoro assoluto del nuovo genere della favola in musica, che va in scena il 24 febbraio 1607, al Palazzo Ducale di Mantova, nel lussuoso appartamento di Margherita Gonzaga, vedova di Alfonso II d’Este. L’opera riscuote un tale successo che lo stesso duca decide di farla rappresentare di nuovo il 1° marzo.... 🔗 Leggi su 2anews.it
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