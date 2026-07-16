Jordi Savall ospite al Ravello Festival 2026 con l’Orfeo di Monteverdi

Notizia in breve

Venerdì, la Metro Linea 6 ha aperto più tardi del solito, con le prime corse alle 14.30. Nel secondo weekend del Ravello Festival 2026, sabato 11 luglio, si è tenuto un concerto con l’Orfeo di Claudio Monteverdi. La performance ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione, che ha portato sul palco un’interpretazione del passaggio tra tardo Rinascimento e primo barocco.