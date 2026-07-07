daniele gatti inaugura il ravello festival 2026 con musiche di wagner e beethoven

Notizia in breve

Il Ravello Festival 2026 è iniziato sabato 4 luglio con il primo concerto della stagione, che ha registrato il tutto esaurito. La serata ha visto sul palco un direttore d’orchestra noto, impegnato nell’esecuzione di composizioni di Wagner e Beethoven. La performance ha attirato un pubblico numeroso, che ha riempito la sala e riempito le aree circostanti di entusiasmo. La manifestazione proseguirà con altri eventi fino a fine luglio.