Daniele Gatti inaugura il Ravello Festival 2026 con musiche di Wagner e Beethoven
Il Ravello Festival 2026 è iniziato sabato 4 luglio con il primo concerto della stagione, che ha registrato il tutto esaurito. La serata ha visto sul palco un direttore d’orchestra noto, impegnato nell’esecuzione di composizioni di Wagner e Beethoven. La performance ha attirato un pubblico numeroso, che ha riempito la sala e riempito le aree circostanti di entusiasmo. La manifestazione proseguirà con altri eventi fino a fine luglio.
Con il primo “sold-out” della Stagione, si è inaugurata sabato 4 luglio la 74esima edizione del Ravello Festival 2026, con il tradizionale e doveroso omaggio incondizionato alla musica di Wagner, a colui che indirettamente ha dato vita al festival più bello ed esclusivo del mondo: ascoltare un concerto dal meraviglioso Belvedere di Villa Rufolo è senza dubbio un’esperienza unica, emozionante e indimenticabile. Dopo qualche minuto di comprensibile imbarazzo, durante il quale alcuni altoparlanti ad alto volume hanno costretto il direttore Gatti ad abbandonare il podio, riconquistato subito grazie all’intervento di un’efficiente macchina... 🔗 Leggi su 2anews.it
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