Jens Spahn, leader della CDU, ha annunciato la sua candidatura alla Cancelleria tedesca, attualmente occupata da un esponente del centrosinistra. È un politico conservatore e omosessuale, recentemente ha dichiarato di aver avuto un figlio tramite maternità surrogata. Spahn si presenta come un candidato che vuole cambiare la direzione del paese, opponendosi alle politiche del governo attuale e criticando il modello di centrosinistra.

Jens Spahn vuole cambiare la Germania. Il leader della Cdu che punta a conquistare la Cancelleria oggi in mano a Mertz, è un conservatore. E’ omosessuale, di recente ha dichiarato di avere avuto un figlio con la maternità surrogata e contesta radicalmente il modello di centrosinistra che ha portato la locomotiva d’Europa nella recessione. Chi è Jens Spahn. Nato ad Ahaus il 16 maggio 1980, è entrato nel parlamento tedesco (Bundestag) nel 2002 a soli 22 anni, diventando all’epoca il più giovane deputato eletto. Ha ottenuto grande visibilità internazionale guidando il Ministero della Salute dal 2018 al 2021 nel quarto governo di Angela Merkel, affrontando in prima linea la gestione della pandemia da COVID-19 in Germania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Jens Spahn e la corsa verso la Cancelleria tedesca: chi è il leader conservatore e omosessuale che vuole cambiare la Germania

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