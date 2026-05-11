Corsa Champions più viva che mai | verso un derby che può cambiare la stagione | GUARDA

Da iltempo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Parma, risultato che le permette di rimanere in corsa per qualificarsi alla Champions League. La lotta tra Juventus, Milan e Como prosegue, con tutte le squadre ancora in corsa per gli ultimi posti disponibili. La sfida tra queste formazioni potrebbe decidere le posizioni finali e influenzare le prossime partite della stagione.

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Una vittoria al cardiopalma sul campo del Parma regala alla Roma la chance di giocarsi la Champions League fino all'ultimo con Juventus, Milan e Como. Intanto il futuro resta in bilico tra la scelta del direttore sportivo e i rinnovi, su tutti quello di Paulo Dybala. Ma l'attenzione è tutta sul derby di domenica. L'appuntamento con Dentro la Roma insieme a Filippo Biafora e Lorenzo Pes.🔗 Leggi su Iltempo.it

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