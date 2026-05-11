Corsa Champions più viva che mai | verso un derby che può cambiare la stagione | GUARDA
La Roma ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Parma, risultato che le permette di rimanere in corsa per qualificarsi alla Champions League. La lotta tra Juventus, Milan e Como prosegue, con tutte le squadre ancora in corsa per gli ultimi posti disponibili. La sfida tra queste formazioni potrebbe decidere le posizioni finali e influenzare le prossime partite della stagione.
Una vittoria al cardiopalma sul campo del Parma regala alla Roma la chance di giocarsi la Champions League fino all'ultimo con Juventus, Milan e Como. Intanto il futuro resta in bilico tra la scelta del direttore sportivo e i rinnovi, su tutti quello di Paulo Dybala. Ma l'attenzione è tutta sul derby di domenica. L'appuntamento con Dentro la Roma insieme a Filippo Biafora e Lorenzo Pes.🔗 Leggi su Iltempo.it
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Partita folle al Tardini. La Roma la vince al 101’. 3-2 al Parma e Milan agganciato. La corsa Champions è più viva che mai. #ASRoma #Roma #ParmaRoma #Malen #Rensch #Dybala #SerieA #ChampionsLeague x.com
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