Corsa Champions più viva che mai | verso un derby che può cambiare la stagione | GUARDA

La Roma ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Parma, risultato che le permette di rimanere in corsa per qualificarsi alla Champions League. La lotta tra Juventus, Milan e Como prosegue, con tutte le squadre ancora in corsa per gli ultimi posti disponibili. La sfida tra queste formazioni potrebbe decidere le posizioni finali e influenzare le prossime partite della stagione.

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