Prodi contro la candidatura tedesca alla guida della Nato | Se la Germania pensa di essere leader dell’Europa la Ue è finita Su La7

Durante un intervento televisivo, un ex presidente del consiglio ha commentato la candidatura tedesca alla guida della NATO, affermando che se la Germania si considera il paese leader dell’Europa, l’Unione europea perderebbe di senso. Ha anche espresso il suo punto di vista sull’identità dell’Europa, definendola come un’unione di minoranze, e ha criticato le ambizioni di leadership di Berlino nel contesto continentale. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sui rapporti tra i principali paesi europei e sulla futura direzione dell’alleanza atlantica.

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"La più bella definizione di Europa che abbia mai sentito è questa: l’Unione europea è un’unione di minoranze. Se la Germania pensa di poter essere il leader dell'Europa, l'Unione europea è finita". Sono le parole pronunciate a Piazzapulita (La7) dall'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che critica fortemente la recente iniziativa della Germania: candidarsi ad assumere una maggiore responsabilità di leadership nella Nato, in vista del ridimensionamento dell’impegno statunitense in Europa. Una mossa che segna un cambio di paradigma storico per Berlino, tradizionalmente prudente sul piano militare. L’ex presidente della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prodi contro la candidatura tedesca alla guida della Nato: “Se la Germania pensa di essere leader dell’Europa, la Ue è finita”. Su La7 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Wadephul: la Germania punta alla guida della Nato con 162 mld di spesa? Punti chiave Come potrà la Germania finanziare 162 miliardi di euro per la difesa? Perché il ritiro dei soldati americani spinge Berlino verso... Tajani in Svezia: l’Italia punta alla guida della Nato e dell’UE? Punti chiave Come potrà l'Italia influenzare le strategie militari della Nato? Quali sanzioni europee rischia di subire il ministro israeliano Ben... Alla ricerca del candidato: Un civico contro Lepore? È l’unica strada possibilePombeni, professore emerito al Dipartimento di Scienze politiche dell’Unibo: Una candidatura interessante è quella di Luca Prodi e Andrea De Pasquale. ilrestodelcarlino.it Elezioni Bologna 2027, il nipote di Romano Prodi scende in campo contro il Pd e lancia una lista civicaA Bologna Luca Prodi rompe con il Pd e sfida Matteo Lepore, aprendo una frattura nel centrosinistra legato a Romano Prodi. Bologna e Prodi: la rottura con il Pd A Bologna si apre un nuovo fronte polit ... msn.com