Jennifer Lopez ha condiviso foto in piscina mentre indossa un bikini e mostra addominali scolpiti. L'artista si trova in compagnia di familiari e amici, presumibilmente durante il Memorial Day. Le immagini mostrano un momento di relax prima di un imminente tour. La cantante e attrice ha pubblicato le foto sui social media, evidenziando il suo stato di forma fisica. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali eventi o programmi successivi.

Jennifer Lopez, single da oltre un anno dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck, sta vivendo un periodo d'oro, più concentrata che mai sulla forma fisica e sul lavoro da attrice e produttrice. Dopo aver girato il mondo fino allo scorso anno col suo Up All Night: Live in 2025 con cui ha fatto tappa anche in Italia, la 56enne si sta godendo in queste settimane i frutti del duro lavoro sul set dei mesi scorsi, con due film in uscita su Netflix entro la fine dell'anno. Approfittando del Memorial Day, il giorno in cui negli Stati Uniti si commemorano i soldati americani caduti in tutte le guerre, Jennifer Lopez ha radunato gli affetti più cari per una giornata di buon cibo, brindisi e relax in piscina, documentando il tutto su Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jennifer Lopez in bikini e con addominali scolpiti in piscina per il Memorial Day

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Jennifer Lopez fa fuoco e fiamme bikini e addominali scolpiti sul palco

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