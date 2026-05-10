Jennifer Lopez ha condiviso alcuni dettagli sulla sua routine quotidiana legata alla forma fisica. La cantante e attrice si sveglia con uno smoothie al mattino, beve molta acqua durante il giorno e si dedica ad allenamenti intensi. Ha spiegato di seguire una dieta equilibrata e di mantenere una disciplina costante per conservare il suo fisico. La sua routine include anche attività di allenamento specifiche per gli addominali.

A 56 anni Jennifer Lopez continua a dominare la scena con un fisico che non passa inosservato: addominali scolpiti, energia inesauribile e una presenza che lascia il segno. Gli scatti post-allenamento parlano chiaro: disciplina, costanza e un equilibrio costruito giorno dopo giorno. Non a caso anche la trainer Tracy Anderson ha elogiato la sua forma, sottolineando quanto lavoro ci sia dietro a quel risultato. E i fan? Ovviamente impazziscono! La routine di Jennifer Lopez comincia con precisione quasi chirurgica. La colazione resta leggera, senza superare le 90 calorie, ma studiata per dare energia immediata: smoothie con fragole, mirtilli e lamponi, yogurt greco, miele e limone.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jennifer Lopez, che addominali! Tutti i segreti del suo fisico dalla colazione all'allenamento

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Jennifer Lopez, la foto a 56 anni con gli addominali da urlo. Dieta «non ossessiva» e allenamento

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