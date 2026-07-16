Jennifer Garner ha dichiarato di non scusarsi con i figli per il lavoro, sottolineando che affrontare difficoltà fa parte della vita. L’attrice ha affrontato un momento in cui ha deciso di fermarsi, non per mancanza di opportunità, ma per dedicarsi alla crescita dei suoi tre figli e alla gestione della famiglia. Ora è tornata a lavorare senza rimpianti, mantenendo questa scelta come parte integrante della sua vita.

C’è un momento nella carriera di Jennifer Garner in cui tutto si è fermato. Non per una crisi creativa, non per mancanza di offerte. Semplicemente, aveva tre bambini da crescere e una famiglia da tenere insieme. «Quando i miei figli erano piccoli ho lavorato pochissimo, e poi abbiamo attraversato uno sconvolgimento nella nostra famiglia, quindi per molto tempo ho praticamente smesso», ha raccontato in un’intervista al mensile americano InStyle. L’attrice, 54 anni, non lo dice con rimpianto. Lo dice come chi ha fatto una scelta e non se ne è mai pentita. Con Ben Affleck, sposato nel 2005 e da cui ha divorziato nel 2018, ha avuto tre figli: Violet, Seraphina e Samuel. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jennifer Garner non si scusa con i figli per il lavoro: «Far fatica fa parte della vita». L'attrice è tornata al centro senza rimpianti

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Jennifer Garner and Ben Affleck SHOCK Parents With BOLD REFUSAL to Apologize to their Kids

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