Il lato nascosto della matematica battito silenzioso della realtà Dedda | Ecco perché fa parte della nostra vita quotidiana

La matematica si trova ovunque nella vita di tutti i giorni, anche se spesso non ci si pensa. Dai pagamenti con carta e alle scommesse al Lotto, passando per il funzionamento della fibra ottica e le azioni di noti calciatori nel tiro a giro, questa disciplina lavora dietro le quinte di molte attività quotidiane. Un esperto spiega come questi aspetti siano collegati e perché la matematica sia considerata un elemento fondamentale nel nostro vivere quotidiano.

Dai pagamenti con carta al gioco del Lotto, passando per il funzionamento della fibra ottica, fino al ‘tiro a giro’ di Del Piero e Insigne. No, quella che sembra una elencazione casuale ed estemporanea di situazioni o fatti, ha in realtà un filo logico ben strutturato.Sì, perché ciascuna di esse.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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