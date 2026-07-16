Jazz Open Modena ospita Carboni con il tour che celebra i suoi 40 anni di canzoni
Dopo il rinvio causato dal maltempo, Jazz Open Modena ha ospitato due concerti questa sera. Alle 20 si è esibita Joss Stone, cantante soul britannica, mentre alle 22 si è esibito Jamie Cullum, cantante, autore e polistrumentista. Entrambi gli eventi sono parte del cartellone di musica dal vivo nella città. La serata si è svolta regolarmente dopo la sospensione del giorno precedente.
MODENA – Dopo lo stop a causa maltempo di ieri 15 luglio, questa sera, giovedì 16 luglio, Jazz Open Modena ospita un doppio concerto targato UK con l’iconica soul singer Joss Stone (ore 20) e il cantante, autore e polistrumentista Jamie Cullum (ore 22.15). Domani, venerdì 17 luglio invece, si prepara ad accogliere uno dei principali protagonisti della musica italiana. Sul palco di Piazza Roma, salirà Luca Carboni (ore 22,15) con “RIO ARI O LIVE”, il tour che celebra oltre quarant’anni di carriera attraverso un racconto che intreccia musica, parole e immagini, alternando momenti di grande energia ad altri più intimi e raccolti. Il titolo dello spettacolo richiama “Rio Ari O”, il celebre vocalizzo che apre “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, il brano con cui Carboni esordì nel 1984 nell’album . 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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