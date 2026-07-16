jazz open modena ospita carboni con il tour che celebra i suoi 40 anni di canzoni

Notizia in breve

Dopo il rinvio causato dal maltempo, Jazz Open Modena ha ospitato due concerti questa sera. Alle 20 si è esibita Joss Stone, cantante soul britannica, mentre alle 22 si è esibito Jamie Cullum, cantante, autore e polistrumentista. Entrambi gli eventi sono parte del cartellone di musica dal vivo nella città. La serata si è svolta regolarmente dopo la sospensione del giorno precedente.