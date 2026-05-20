Il 18 luglio, il musicista francese noto per aver rivoluzionato il genere elettronico si esibirà a Modena durante il Jazz Open. Questa rappresenta l’unica data italiana del suo tour e si inserisce nel cartellone del festival. Con una carriera iniziata negli anni ’70, ha pubblicato numerosi album che hanno influenzato diverse generazioni di artisti. L’evento si terrà in una location all’aperto, attirando appassionati da tutta Italia. Prevendite aperte da settimane, con biglietti già esauriti in alcune categorie.

Jean-Michel Jarre (c) François Rousseau MODENA – Il pioniere della musica elettronica Jean-Michel Jarre sceglie Jazz Open Modena per l’unica data italiana del suo tour: il 18 luglio l’artista francese per il Gran Finale del Festival, porterà dal vivo uno speciale spettacolo immersivo di musica elettronica, tecnologia e sperimentazione audiovisiva, tra laser monumentali, mapping architetturale, schermi giganti, realtà virtuale, audio tridimensionale e visual generativi. Compositore, performer e produttore visionario, Jarre continua da decenni a reiventare il rapporto tra suono, immagine e performance dal vivo. Rinomato a livello mondiale per... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Jean-Michel Jarre sceglie Jazz Open Modena: il pioniere della musica elettronica il 18 luglio live per l’unica data italiana del tour

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L'unica data italiana del 2026 di JEAN-MICHEL JARRE sarà quella della chiusura del Jazz Open Modena a luglio. #JeanMichelJarre x.com

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