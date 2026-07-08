A Modena, il Jazz Open si svolge di fronte all'Accademia militare, situata nello storico Palazzo Ducale di Piazza Roma. Gli ufficiali dell'istituto devono utilizzare l'ingresso di servizio per accedere all'edificio. L'Accademia è responsabile della formazione dei futuri ufficiali e dirigenti dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri. La manifestazione musicale si tiene nelle vicinanze dell'edificio storico, che ospita l’istituto.

Come è noto lo storico Palazzo Ducale di Piazza Roma a Modena è sede dell' Accademia Militare, l'Istituto deputato alla formazione professionale dei futuri Ufficiali e Dirigenti del ruolo normale dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri. Nell'androne di accesso al Cortile d'Onore, subito dopo il Portone di accesso al Palazzo, è collocato il Lapidario con i nomi dei 5143 Ufficiali ed Allievi Ufficiali Caduti in tutte le guerre e nei vari fronti dalle guerre d'Indipendenza fino alle missioni di pace degli anni 2000. Il Lapidario è visitato ogni giorno da numerosi turisti provenienti dall'Italia e dall'estero, essendo il Portone aperto per consentire ai visitatori un minuto di raccoglimento, magari dedicato ad un antico parente il cui nome appare tra quello dei caduti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Modena ospita il Jazz Open di fronte all'Accademia militare. E gli ufficiali sono costretti a passare dall'entrata di servizio

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