Arriva " Marmellata - Groove Bazar ", una novità del programma estivo di Tolentino. Frutto della collaborazione tra l’Istituto musicale Vaccaj, organizzatore dell’evento, Zagreus, Mattatoio n. 5 e Informagiovani, sarà costruita attorno a jam session a cui saranno invitati musicisti e associazioni musicali di Tolentino e dintorni. Saranno presenti stand, mercatini e laboratori creativi. Il tutto sarà ospitato nel cortile dell’Ex Mattatoio, questo sabato e la domenica della settimana successiva, 18 e 26 luglio dalle 17 fino a tarda sera. Le jam session sono riunioni di musicisti che si ritrovano in un dato luogo e in un dato momento e improvvisano una performance, senza avere nulla di predeterminato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jam session, mercatini e laboratori. C’è "Marmellata" all’ex Mattatoio

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