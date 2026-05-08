A quasi vent’anni dal minimalismo sporco di Magic Potion e dopo una carriera passata a oscillare tra garage blues, revivalismo e produzioni sempre più levigate, i The Black Keys tornano con Peaches!, un disco nato quasi per caso ma che porta addosso il peso di una domanda enorme: chi sono davvero oggi Dan Auerbach e Patrick Carney? Registrato all’inizio del 2025 dopo una jam session improvvisata, mentre Auerbach attraversava il difficile periodo della malattia del padre, Peaches! prova a recuperare l’istinto primordiale dei primi Black Keys: amplificatori accesi, registrazione live nella stessa stanza, pochissime sovraincisioni e take catturate quasi sempre al primo colpo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Black Keys: Peaches! è una jam session blues diventata un album

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