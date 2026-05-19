A Cavriago si sta tenendo una jam session con artisti di fama nazionale e internazionale per festeggiare i cent'anni dalla nascita di Antonio Pioli, conosciuto come Wandrè. L’evento riunisce musicisti di diversi generi e background, creando un momento di incontro tra professionisti del settore. La manifestazione si svolge in un’area dedicata e prevede esibizioni live che coinvolgono più generi musicali. L’obiettivo è rendere omaggio alla figura di Wandrè attraverso un evento che coinvolge diversi artisti e pubblico.

Un raduno di grandi firme della musica italiana e internazionale è il modo in cui Cavriago celebra i cento anni dalla nascita di Antonio Pioli, per tutti " Wandrè ". Giovedì 28, alle 21, il Cinema Teatro Novecento ospiterà il concerto " Il design che suona. Wandrè 1926-2026 ", promosso dai "Partigiani di Wandrè" e dal Comune. Sul palco arriveranno artisti che hanno attraversato pagine importanti della canzone d’autore, del rock e del folk, con un’annunciata "inimmaginabile sorpresa finale".Gli indizi portano verso Lucio Corsi, che nel 2025 ha portato la Wandrè sotto i riflettori di Sanremo e dell’Eurovision imbracciando una Rock Oval, una delle chitarre più iconiche nate dal genio di Pioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una jam session di big per Wandrè

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