Il trailer finale di “The Dog Stars”, diretto da Ridley Scott, è stato pubblicato. Il film, tratto dal romanzo di Peter Heller, è un’ambientazione distopica e uscirà nelle sale il 28 agosto.

Il trailer finale dell’adattamento cinematografico diretto da Ridley Scott di The Dog Stars di Peter Heller è qui. Il film distopico arriva nelle sale il 28 agosto. Nella clip, il pilota Jacob Elordi ricorda prima che il mondo finisse, quando si godeva i semplici piaceri della vita come baciare sua moglie e giocare con il suo cane. Ma ora tutto è cambiato. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo film dell’estate. Quando tutto attorno si ferma. “Il mondo che era non esiste”, la voce di Josh Brolin risuona su un’inquadratura di un gruppo di cani selvatici che corrono davanti al municipio di Denver. The Dog Stars ha così inizio. “Qui siamo solo noi, che cerchiamo di aggrapparci a ciò che era”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jacob Elordi e Margaret Qualley nel trailer finale di “The Dog Stars”

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The Dog Stars - Trailer (2026) Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin

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