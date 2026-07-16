È disponibile il trailer finale di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, il nuovo film diretto da Ridley Scott, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 26 agosto. Il thriller epico, ambientato in un mondo post-apocalittico in cui la sopravvivenza è un istinto ma l’umanità rimane una scelta, è tratto dall’omonimo bestseller di Peter Heller. Il film vede protagonista Jacob Elordi nel ruolo di Hig, un giovane pilota che, insieme a Bangley (Josh Brolin), ex militare esperto di sopravvivenza, si è costruito una vita in una remota e sicura enclave dopo il collasso della civiltà. Quando una misteriosa trasmissione radio interrompe la sua routine, Hig decide di lasciare il rifugio per affrontare un viaggio nell’ignoto alla ricerca di una possibile speranza e di quell’umanità che non ha mai smesso di credere possa ancora esistere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine: il nuovo film di Ridley Scott ha un trailer finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THE DOG STARS - LE STELLE DOPO LA FINE. Jacob Elordi. Ridley Scott. Guarda il trailer completo.

Notizie e thread social correlati

The Dog Stars: svelato il trailer finale del kolossal post-apocalittico di Ridley ScottÈ stato pubblicato il trailer finale di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, il nuovo film di Ridley Scott.

Leggi anche: Disponibile il trailer ufficiale del nuovo film di Ridley Scott

Argomenti più discussi: Ridley Scott replica alle polemiche su The Dog Stars; The Dog Stars – Le stelle dopo la fine: il trailer finale; The Dog Stars: arriva il The Last of Us di Ridley Scott nell'esplosivo trailer finale; Il trailer di The Dog Stars di Ridley Scott, al cinema dal 26 agosto.

Bonnie Tyler, conosciuta per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni reddit